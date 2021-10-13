Женщина получила около 6 ударов.

В ботаническом саду имени Гришко в Киеве неизвестный мужчина напал и жестоко избил женщину с ребенком в коляске.

Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел 12 октября около 11:00. Как пишет издание, неизвестный подошел сзади и нанес несколько ударов битой по голове.

В соцсети дочь потерпевшей объяснила, что нападение произошло, когда мать сидела с младенцем на скамейке.

Читайте такжеВ Киеве ночью из-за стиральной машинки сгорела квартира в многоэтажке: есть жертва"Мама сидела на скамейке, обедала. Рядом была коляска. Первый удар она получила сидя. Когда встала – начала защищать коляску, отбиваться руками, громко кричать, после чего нападавший сбежал", – рассказала дочь пострадавшей Ольга.

Женщина получила около 6 ударов. Лица мужчины она не запомнила, потому что тот был в капюшоне. Известно, что незнакомец имеет спортивное телосложение, высокий.

Как стало известно, женщина работает няней и прогуливалась в ботсаду с ребенком в коляске. Малыш не пострадал.

Местные жители отметили, что это уже не первый подобный случай нападения в ботсаду.

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Автор: Виолетта Орлова