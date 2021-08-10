Мужчине сначала присудил 14 лет строго режима колонии, однако вскоре решение отменили из-за "нарушений" законодательства.

В России отменили приговор росгвардейцу, который сначала надругался над 11-летним мальчиком, затем попытался изнасиловать мать с инвалидностью и потом склонил ребенка к оральному сексу. Причина отмены приговора - "допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства РФ".

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные проекта "Омбудсмен полиции".

Так, в сентябре 2020 года в российском городе Пермь 24-летний лейтенант и начальник продовольственной службы встретил ребенка. Мужчина отвел 11-летнего мальчика в безлюдное место, там он показал ему свой половой орган.

После этого росгвардеец увидел женщину с инвалидностью и решил ее изнасиловать. Мужчина хитростью проник в ее дом, обещая купить арбуз, которые та продавала. Женщина начала кричать и в дом прибежал ее сын, он оказался тем самым ребенком, которого несколько часов назад развращал лейтенант.

Читайте такжеВ России 6-летний мальчик выстрелил матери прямо в лоб из охотничьей ракетницыМальчик сильно испугался за свою маму и начал умолять росгвардейца оставить ее в покое. За это ребенок обещал, что выполнит все требования мужчины. Лейтенант увел мальчика подальше от матери и склонил его к оральному сексу. После этого мужчина, который дважды надругался над школьником и пытался изнасиловать инвалида, скрылся.

Вскоре полиция задержала преступника. Росгвардейца признали виновным в насильственных действиях в отношении ребенка и незаконном проникновении в жилье. За это ему присудили 14 лет колонии строгого режима, хотя изначально ему могли присудить до 20 лет ареста. Помимо этого, мужчину обязали выплатить семье пострадавшего ребенка 1 миллион рублей.

Однако теперь приговор отменили. Причина этому - "допущенные ранее нарушения уголовно-процессуального законодательства". Дело о росгвардейце-насильнике снова будут рассматривать в суде, однако этим займется новый судейский состав. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России полицейский выпал из служебной "буханки" и попал на видео.

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Автор: Иван Бойко