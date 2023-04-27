23 апреля россияне нашли три упавших беспилотника с камерами в Подмосковье.

В небе над Серпуховом Московской области заметили неизвестный беспилотник, сообщают российские Telegram-каналы.

В сети опубликовали кадры пролетающего дрона, снятые, как утверждают пропагандисты, якобы сегодня, 27 апреля.

Об увиденной "птичке" оперативно доложили российским правоохранителям.

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"Только что неизвестный беспилотник внушительных размеров был замечен в Подмосковье - в небе над Серпуховом. Очевидцы сообщили в полицию. Сейчас выясняют, откуда взялся этот БПЛА", - пишет пропагандистский SHOT.

Подмосковье атакуют дроны - что известно

23 апреля в 8:00 на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода залетел квадрокоптер марки "Mavic". Рядом с квадрокоптером был обнаружен газовый балон "Шпага".

Уже на следующий день, 24 апреля, российские власти признали, что за сутки нашли три упавших беспилотника с камерами. Например, в Богородском округе недалеко от СНТ "Заря" обнаружен упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Российские пропагандисты утверждали, что БПЛА якобы был произведен в Украине и может пролететь 900 км.

В нескольких километрах от упавшего беспилотника возле одного из домов в СНТ "Таганский Восточный" русскими найден небольшой квадрокоптер с камерой. Оккупанты прорабатывают версию, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн.

7 апреля совладелец Monobank Владимир Яценко объявил премию украинским производителям, чей БПЛА долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая.

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