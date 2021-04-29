Компания много пила, и парень отключился - "уснул на лавочке".

Начинающего московского рэпера по имени Кирилл избили и чуть не сожгли.

Читайте такжеРоссиянина зарубили топором во время магического ритуала (фото)Историю об этом рассказал Mash.

По информации издания, 22-летний музыкант учится в университете и подрабатывает курьером.

Все произошло, когда он встретился с друзьями в районе Покровское-Стрешнево. Компания много пила, и от выпитого парень отключился - "уснул на лавочке".

Тогда присутствующие стали издеваться над рэпером. Его избили, обрили и бросили в костер.

"В итоге у парня множественные ушибы тела и головы да еще и ожог", - сообщает издание.

Один из участников той компании, по данным СМИ, учится на уголовном праве в Российском государственном университете правосудия.

В деле уже разбирается полиция.

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Автор: Катерина Комолова