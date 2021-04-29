Начинающего московского рэпера по имени Кирилл избили и чуть не сожгли.
Читайте такжеРоссиянина зарубили топором во время магического ритуала (фото)Историю об этом рассказал Mash.
По информации издания, 22-летний музыкант учится в университете и подрабатывает курьером.
Все произошло, когда он встретился с друзьями в районе Покровское-Стрешнево. Компания много пила, и от выпитого парень отключился - "уснул на лавочке".
Тогда присутствующие стали издеваться над рэпером. Его избили, обрили и бросили в костер.
"В итоге у парня множественные ушибы тела и головы да еще и ожог", - сообщает издание.
Один из участников той компании, по данным СМИ, учится на уголовном праве в Российском государственном университете правосудия.
В деле уже разбирается полиция.
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