Украинские защитники обещают жестко расправляться со всеми мобилизованными россиянами.

Россия мобилизует для участия в войне против Украины дураков, алкоголиков и преступников. Те россияне, у кого хватило ума, сбежали в другие страны.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Вот это и будет основная масса низко-интеллектуальных людей, которые станут действительно пушечным мясом (в Украине), о котором мы говорим, – отметил он. – Большинству вручат ржавые автоматы Калашникова и отправят в бой добывать победу для российского фюрера". Видео дня

"Мы уже видим, какая техника из России идет. Сняты с долгосрочного ранения машины времен ближе ко Второй мировой войне", – добавил Игнат.

По его словам, тем временем украинская армия постоянно усиливается современным вооружением, которым будет жестко расправляться со всеми мобилизованными россиянами.

Мобилизация в России

Учитывая колоссальные потери российской армии в Украине и отсутствие резервов, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию россиян.

По его словам, призыву будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе, кто проходил службу в рядах вооруженных сил.

Вместе с тем уже известно о массе случаев, когда мобилизованные граждане РФ не могут служить даже по состоянию здоровья. Например, в Свердловской области мобилизовали плохо слышащего, слепого на один глаз и онкобольного 59-летнего хирурга.

Всего Кремль планирует призвать до 1,2 миллиона россиян, хотя эта информация официально скрывается. Так, по словам Шойгу, мобилизуют всего 300 тысяч.