Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Вооруженные силы Украины отправили в ад новую партию оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. Так, домой не вернутся еще 400 россиян. "Демилитаризация" РФ продолжается.

О новых потерях страны-агрессора в Украине говорится в новом сводке Генштаба.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.09 ориентировочно составили около 56 тыс. 700 человек. За минувшие сутки ликвидировали еще 400 оккупантов.

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Кроме этого враг потерял:

танков - 2275 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4832 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1368 (+7) ед,

РСЗО - 328 (+1) ед,

средства ПВО - 171 (+1) ед,

самолетов - 259 (+4) ед,

вертолетов – 220 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 966 (+10),

крылатые ракеты - 241 (+1),

корабли / катер ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3701 (+20) ед,

специальная техника - 130 (+4).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Война РФ против Украины: как страна-агрессор "демилитаризирует" свою армию

24 февраля Путин начал полномасштабное вторжение РФ в Украину. С первого же дня защитники нашей страны дают врагу достойный отпор и регулярно отправляют "на концерт к Кобзону" рашистов. В Кремле не хотят признавать свои потери в Украине, однако недавно Путин объявил о том, что в РФ начинается частичная мобилизация. Российские власти обещали, что мобилизовать будут только военных, которые находятся в запасе, но впоследствии стало известно, что в одном из сел страны-агрессора мобилизовали всех мужчин

Министр обороны РФ Шойгу заявлял, что мобилизуют только 300 тыс. человек. Но СМИ сообщили, что кровавый диктатор хочет отправить на войну СМИ примерно миллион россиян.

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