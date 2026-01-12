Бьют по определенным направлениям: эксперт назвал цель ударов РФ по железной дороге

РФ тренировала такие удары в Сумской и Черниговской областях, отметил Попович.

В последние месяцы РФ активизировала атаки "Шахедами" и другими ударными БПЛА по украинской железнодорожной инфраструктуре. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"С установкой "Старлинк" дальность полета у них больше, чем у стандартного. Хотя и на том же "Шахеде" дальности полета достаточно много. Но это не только о дальности, но и об управлении. И сейчас очевидно, что они пытаются обесценить переброску грузов с польской границы. И поэтому удары идут по определенным направлениям", – сказал Попович.

Он добавил, что сначала россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру, в частности тяговые подстанции и узлы. А сейчас начали атаки и по отдельным тепловозам и железнодорожным складам.

"Это они отрабатывали в Сумской области, в Черниговской. И сейчас они плавно перешли в Житомирскую область. Где проблемы с логистикой могут быть мощными. Это понимает Генштаб и в ближайшее время уже будут определенные контрдействия. Это может быть что угодно – от поездов ПВО до усиления ПВО на определенных направлениях. Потому что эти дроны, как правило, летят по одному маршруту, максимум двум. И поэтому поставить дополнительные силы ПВО на этих маршрутах – это такое очевидное решение", – отметил Попович.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Россия за неделю выпустила по Украине почти 2 тысячи воздушных целей – дронов, ракет и бомб. По его словам, целями атаки стали объекты энергетики и жилые дома. Президент отметил, что РФ специально ждала ухудшения погодных условий.

О том, что РФ усилила свои атаки на фоне наступления морозов, пишет и CNN. Издание отмечает, что российские атаки существенно повредили энергетическую инфраструктуру Украины, поставив ее на грань возможностей.

