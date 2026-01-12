Немецкая Arrow-3 пока не способна перехватывать 'Орешник': Die Welt назвала причину

Несмотря на раннее обнаружение запусков и интеграцию с НАТО, Arrow-3 в Германии еще не имеет полных возможностей для перехвата "Орешника".

Израильская система противоракетной обороны Arrow-3, развернутая в Германии, пока не имеет полной способности перехватывать российские баллистические ракеты типа "Орешник". Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в НАТО.

По данным газеты, недавний ракетный удар России по Львовской области, которая граничит со странами НАТО, стал первым "непрямым испытанием" для Arrow-3, недавно заступившей на боевое дежурство в Германии.

Arrow-3 и "Орешник": теория против реальности

На официальном сайте Бундесвера указано, что Arrow-3 предназначена для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, в частности таких, как "Орешник". Учитывая заявленную дальность полета российской ракеты до 5 500 км, она теоретически может поразить почти любую точку Европы.

Видео дня

Впрочем, как подчеркивает Die Welt, на практике немецкая Arrow-3 находится лишь на начальной фазе приобретения оперативных возможностей. Первый комплекс развернут на авиабазе в земле Саксония-Ангальт на востоке ФРГ.

Из района размещения система способна отслеживать пуски баллистических ракет на очень ранних этапах полета, еще до их входа в воздушное пространство НАТО. Это обеспечивается интеграцией с:

спутниками раннего предупреждения;

системой ПРО НАТО Aegis;

обменом данными между союзниками Альянса.

Кроме того, Россия обычно дипломатично информирует НАТО о пусках баллистических ракет, чтобы избежать ошибочной трактовки как ядерного удара. По информации издания, Германия могла быть заранее осведомлена о запуске и наблюдала за полетом ракеты.

Однако на вопрос, способна ли Arrow-3 в нынешнем состоянии сбить "Орешник", источники в НАТО ответили однозначно: нет, поскольку система еще не достигла полной боеготовности.

Может ли помочь Patriot

По словам собеседников издания, в гипотетической ситуации для перехвата могли бы привлечь системы Patriot. В то же время эксперты предупреждают, что, несмотря на успешные случаи сбивания российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" с помощью PAC-3, эти ракеты не способны эффективно перехватывать индивидуальные боевые блоки "Орешника", которые движутся со скоростью до 10 Махов на верхних границах гиперзвукового диапазона.

Развертывание Arrow-3 в Германии

Израильская система Arrow-3 официально заступила на боевое дежурство в Германии в начале декабря 2025 года. В конце ноября завершилось обучение немецких военных, которое проводили израильские специалисты.

Закупку комплекса осуществили в 2023 году в рамках межгосударственного соглашения между Германией и Израилем. Стоимость контракта – около 3 млрд евро.

Развертывание системы рассматривается как прямой ответ на угрозу со стороны России. В то же время эксплуатация уже сопровождается инцидентами: неизвестные беспилотники пытались обнаружить местоположение комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: