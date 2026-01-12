Что делать, если напряжение постоянно 'скачет': электрики объяснили, как правильно выбрать реле

По их словам, при выборе реле лучше отдать предпочтение модели с запасом по току.

Нестабильная электросеть может серьезно повредить бытовую технику. Электрики компании Электрон рассказали УНИАН, как настраивать реле напряжения и выбирать надежные модели, чтобы обезопасить холодильники, стиральные машины и электроплиты.

По словам специалистов, для стандартной украинской сети 230 В и типичной бытовой техники рекомендуются следующие настройки реле напряжения:

Минимальное напряжение (Umin): 185-190 В

Максимальное напряжение (Umax): 245 В

Время задержки включения (t_on): 300 секунд

Почему задержка в 300 секунд - это критично?

"Для электрика это аксиома, но для обычного пользователя это часто кажется неудобством. Когда напряжение "мигнуло" и исчезло на 2 секунды, хладагент в трубках холодильника остается под высоким давлением. Если подать напряжение сразу (через 5-10 секунд), компрессор попытается запуститься, но не сможет преодолеть это давление. Двигатель будет стоять под напряжением ("жужжать"), потребляя огромный ток, что приведет к быстрому выходу из строя", - объясняют эксперты.

Видео дня

Что делать, если напряжение постоянно "скачет"?

Если ваше реле срабатывает по 10 раз в час, это означает, что сеть аварийная. В таком случае постоянные отключения тоже вредят технике, отмечают электрики.

В таком случае нужно:

Проверить контакты - плохой контакт или окисление на вводном автомате или в распределительной коробке часто вызывает проседание. Профессиональный электрик может затянуть и почистить все соединения.

Измерить напряжение - если оно стабильно низкое (160-170 В), нужен стабилизатор напряжения.

Если выбирать между стабилизатором и реле, стоит учитывать, что стабилизатор выравнивает напряжение до нормы, расходуя при этом энергию, а реле только отсекает опасные колебания.

Советы по выбору реле

"Выбор реле напряжения - это не просто покупка "коробочки с цифрами", а выбор системы безопасности, от которой зависит выживание вашей дорогой техники. На рынке Украины представлено несколько ключевых игроков, каждый из которых имеет свою философию, плюсы и минусы", - объясняют специалисты.

По их словам, при выборе реле лучше отдать предпочтение модели с запасом по току. Если ваш вводный автомат стоит на 25А, реле лучше взять на 32А или 40А, ведь контакты реле - это его самое слабое место, и запас мощности продлит ему жизнь.

Какой бренд выбрать?

"Если бюджет позволяет: ставьте ZUBR (серия D2) или Novatek РН-263Т. Это "Мерседесы" в мире реле. Они спасут технику даже в самых сложных ситуациях. Если интересно следить за потреблением, выберите DigiTOP серии VA-protector. Вы будете удивлены, узнав, сколько энергии на самом деле "съедает" ваша электроплита. Для дачи или гаража можно смело ставить HS Electro или Рубеж. Это лучше, чем любой китайский "ноу-нейм" без сертификации", - советуют электрики.

Почему и какова опасность высокого напряжения в сети?

Высокое напряжение опасно по двум причинам: из-за перегрева и пробоя изоляции, говорят специалисты.

Перегрев: если напряжение возрастает даже на 20%, детали внутри приборов выделяют на 44% больше тепла, тонкие дорожки на платах и изоляция обмоток плавятся.

Пробой изоляции: при слишком высоком напряжении воздух и диэлектрики перестают изолировать, появляется искра, которая может сжечь процессоры и микросхемы.

Согласно новому украинскому стандарту ДСТУ, номинальное напряжение в сети - 230 В.

Безопасная зона: 207-253 В - техника работает нормально.

Зона риска: 255-265 В - приборы еще работают, но сильно нагреваются и быстрее изнашиваются.

Критическая зона: более 265-270 В - срабатывают защитные элементы, и техника может выйти из строя.

Большинство современных устройств выдерживают кратковременно до 253 В, но есть нюансы:

Лампы накаливания при 250 В светят ярко, но быстро сгорают.

Зарядки, ТВ, компьютеры могут терпеть до 260 В, но это предел.

Двигатели холодильников и насосов выдерживают напряжение лучше, но при 260 В и более начинают гудеть и перегреваться.

Как защищается сама техника?

"Внутри каждого качественного прибора на входе стоит варистор. Это деталь, которая при напряжении ~270-280 В резко уменьшает свое сопротивление и делает "искусственное короткое замыкание", чтобы сжечь предохранитель и отключить прибор", - объясняют специалисты.

Они добавляют, что варистор - это одноразовый "камикадзе". После такого скачка прибор придется нести в ремонт, даже если он "спасен" от пожара. Именно поэтому реле напряжения так важно - оно отключает ток до того, как техника начнет использовать свои внутренние (одноразовые) ресурсы защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: