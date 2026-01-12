В Одессе ввели I уровень опасности: что будет с погодой (график)

В Одессе и Одесской области на 12 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
"В течение суток 12 января сохранится гололедица", - прогнозируют синоптики.
Из-за этого в Одесской области объявлен I уровень опасности, желтый.
По прогнозу, сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 1° тепла. На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.
В Одессе 12 января также будет переменная облачность. Без существенных осадков, только на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается около 0°.
Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни
По данным синоптиков, с начала новой недели в Одессе ожидается погода без существенных осадков.
Ветер будет северо-западной четверти, порывистый. Температурный фон имеет тенденцию к снижению: на севере ночью до 13° мороза, днем до 8° мороза
Температура морской воды 3-4°. В лиманах ожидается повторное ледообразование.