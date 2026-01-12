В Одессе ввели I уровень опасности: что будет с погодой (график)

Прогноз погоды в Одессе на 12 января и последующие дни.

В Одессе и Одесской области на 12 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 12 января сохранится гололедица", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого в Одесской области объявлен I уровень опасности, желтый.

По прогнозу, сегодня в Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 1° тепла. На автодорогах области видимость хорошая, гололедица.

В Одессе 12 января также будет переменная облачность. Без существенных осадков, только на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается около 0°.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптиков, с начала новой недели в Одессе ожидается погода без существенных осадков.

Ветер будет северо-западной четверти, порывистый. Температурный фон имеет тенденцию к снижению: на севере ночью до 13° мороза, днем до 8° мороза

Температура морской воды 3-4°. В лиманах ожидается повторное ледообразование.

