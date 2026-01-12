Из-за сильных снегопадов в Альпах сотням туристов пришлось ночевать в спортзалах

Несмотря на стабилизацию дорожной ситуации, власти Савойи призывают к максимальной осторожности в горных массивах.

Во французских Альпах сотни автомобилистов были вынуждены переночевать в спортивных залах из-за сложных погодных условий и перекрытых дорог. Как пишет Le Figaro, префектура Савойи сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье около 800 человек разместили в трех спортзалах города Мутье - ключевого транспортного узла на пути к горнолыжным курортам региона.

Уже в воскресенье утром все временно размещенные водители смогли продолжить путь. По данным властей, погодные условия существенно улучшились, дороги расчистили, и движение было полностью восстановлено.

Также известно, что еще 29 человек, которые из-за непогоды застряли на курорте Валь-Торанс, также покинули центр экстренного размещения утром в воскресенье. В местном туристическом офисе отметили, что сейчас в регионе солнечно, а дорожная ситуация нормализовалась.

В то же время около 40 человек провели часть ночи заблокированными в автобусе на дороге к курорту Арк-2000. По информации жандармерии, пассажирам пришлось ждать улучшения условий, прежде чем движение стало возможным.

Высокий риск лавин в горах

Несмотря на стабилизацию дорожной ситуации, власти Савойи призывают к "максимальной осторожности" в горных массивах. По предупреждению Météo-France, в течение всего уик-энда в большинстве районов Альп сохранялся "высокий" уровень лавинной опасности - 4 из 5 по европейской шкале.

Синоптики отмечают, что при таком уровне риска даже один лыжник может спровоцировать сход большой лавины. Несмотря на предостережения, в субботу в Савойе погибли трое фрирайдеров в результате двух отдельных лавин - двое в Валь-д'Изер и еще один в районе Ареш-Бофор.

Непогода в Европе

Напомним, из-за сильного снегопада серьезные проблемы возникли в польском аэропорту Гданьска, некоторые рейсы отменили, многие задерживаются. В общей сложности отменили или перенаправили 14 рейсов, что, конечно, создало проблемы для пассажиров. В частности, из Гданьска не вылетели самолеты, направлявшиеся в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву. По словам должностных лиц, соответствующие службы расчищают снег в аэропорту. Сейчас погода благоприятная, осадков нет, но прогноз не оптимистичный - возможны дальнейшие сбои.

