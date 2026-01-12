Золото бъет рекорды на фоне протестов в Иране и 'войны' вокруг ФРС США: сколько стоит

Отмечается, что за желтым металлом потянулось и серебро.

Золото и серебро достигли новых рекордов. Министерство юстиции США пригрозило Федеральной резервной системе уголовным преследованием, что усилило опасения по поводу ее независимости, а протесты в Иране поддержали спрос на безопасные активы.

Издание Bloomberg пишет, что цена на желтый металл подскочила до 4600 долларов за унцию, а серебро приблизилось к 85 долларам. Среди факторов, способствующих росту цен на золото и серебро, можно назвать падение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности, снижение доверия к доллару и вызов ФРС.

Серебро подскочило почти на 6% до рекордных 84,59 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 2,73 доллара. В прошлом году белый металл подорожал почти на 150%.

"Мы ожидаем, что дефицит на рынке серебра будет сохраняться в течение всего 2026 года, в первую очередь из-за более высокого инвестиционного спроса", - заявили в BMI, подразделении Fitch Solutions Inc., добавив, что промышленный спрос также привел к беспрецедентному сокращению физического рынка.

Данные по занятости в США за прошедшую неделю не изменили ожиданий относительно дополнительного снижения процентных ставок, что поддержало драгоценные металлы. Рынки учли в ценах как минимум два снижения ставок в этом году после того, как ФРС трижды их снизила во второй половине 2025 года.

"Слабые показатели рынка труда США усилили ожидания того, что ФРС перейдет к снижению ставок раньше и более агрессивно, чем ожидалось ранее. Это изменение снижает реальную доходность и увеличивает альтернативную стоимость владения не приносящими доход активами, такими как золото", - отметила старший аналитик рынка брокерской компании Phillip Nova Pte в Сингапуре Приянка Сачдева.

В целом золото торговалось по цене 4579,44 доллара за тройскую унцию по состоянию на 08:01 по киевскому времени. Таким образом, 1 грамм металла стоит 147,72 доллара.

Цены на металлы - последние новости

Неблагородные металлы продемонстрировали значительный рост в начале 2026 года. Среди них медь поднялась до рекордного уровня. Так, красный металл достиг отметки 13 369 долларов за тонну.

2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну из-за ожидаемого сокращения предложения.

Кроме того, 7 января цены на железную руду достигли максимума с февраля 2025 года. Этому способствовали перспективы макроэкономической поддержки в Китае и предпраздничное пополнение запасов.

