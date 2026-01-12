Армия РФ атаковала Одессу: в части города отсутствует свет, есть раненые

Один частный дом разрушен, несколько повреждены.

В ночь на 12 января оккупационная армия РФ атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего поврежден объект электроэнергетики, есть раненые гражданские.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, ночью враг атаковал объекты электроэнергетики, пострадала гражданская инфраструктура, жилая застройка.

"Повреждены 6 частных домов и легковой автомобиль. Пострадали 40-летний мужчина и 64-летняя женщина. Открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК - по факту совершения военных преступлений", - рассказали в ведомстве.

Видео дня

По данным начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате повреждения россиянами объекта инфраструктуры, в части Пересыпского района города отсутствует электроснабжение. Известно, что один частный дом разрушен до основания.

"Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Тепло-, водоснабжение и водоотведение функционируют в штатном режиме. На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться для получения компенсации по государственной программе "еВосстановление" и из городского бюджета", - подчеркнул Лысак.

Также, по его словам, развернут пункт обогрева, для помощи населению привлечены международные организации. Сейчас коммунальщики проводят закрытие выбитых окон.

Атаки на Одессу - последние новости

Напомним, на днях армия РФ атаковала гражданское судоходство - в Одесской области поражены два судна. Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что во время движения к порту "Черноморск" ударный дрон попал в гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое направлялось под загрузку зерном в пределах "морского коридора".

Также возле Одесского порта поражено судно под флагом Коморских островов, которое транспортировало сою. В результате атаки погиб сирийский моряк, еще один гражданин Сирии получил ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: