Курс валют в начале недели: сколько банки просят за доллар и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,80 грн, а евро – 49,90 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 12 января, не изменился и составляет 43,38 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 50,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,30 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,55 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украиныустановил на 12 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,08 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января, - 42,99 грн/долл.)

По отношению к евро гривня несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 3 копейки.

