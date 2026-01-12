Во Львове на три дня ввели I уровень опасности из-за непогоды (инфографика)

Сегодня во Львове ожидается метель.

Во Львове на сегодня, 12 января, и ближайшие дни объявили повышенный уровень опасности из-за осложнения погоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 12 января порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели", - предупреждают синоптики.

Такая же погода местами ожидается по территории Львовской области.

Кроме того, в течение 12-14 января на Львовщине на дорогах будет гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

12 января по Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Время от времени будет снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура днем 4-9° мороза.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Время от времени снег. На дорогах гололедица. Ветер 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с, метели. Днем термометры покажут -5°...-7°. Ухудшение видимости в снегу.

По данным синоптиков, постепенно температура во Львове будет повышаться.

