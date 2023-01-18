На предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников.

Улицы Москвы усиливают патрулями, каждая группа которых состоит из 3-5 "добровольцев" для недопущения протестов в связи с будущим объявлением новой волны мобилизации.

Как сообщает ГУР, под прицелом этой волны мобилизации оказались столичные военкоматы.

В частности, на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников. По данным разведки, мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей.

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Наибольший интерес военкомов вызывают мужчины в возрасте 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности, отмечают в ГУР.

Параллельно в Москве усиливают агитацию среди иностранцев. Мужчинам призывного возраста, которые обращаются за гражданством РФ, предлагают подписать контракт с ВС РФ.

Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу вооруженных сил РФ (иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей).

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации военнослужащих, находящихся в запасе. Тогда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, планировали мобилизовать около 300 тыс. человек. По данным росСМИ, после объявления мобилизации из РФ выехали от 600 тыс. до 1 млн человек.

Накануне Нового года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам России с предупреждением, что их власть готовится в январе закрыть границы для мужчин призывного возраста и начать новую волну мобилизации.

4 января 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия готовит к обострению войны в феврале. Он предположил, что в ближайшее время в России будет объявлена очередная волна мобилизации.

5 января в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что руководство России принимает меры по предотвращению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе. Речь шла о возможности полного запрета пересечения государственной границы РФ мужчинам призывного возраста.

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