Поликремний широко используется в производстве солнечных панелей и полупроводниковых устройств.

Цены на поликремний в Китае растут третью неделю подряд на фоне усилий правительства по борьбе с избыточным производством. Стоимость достигла отметки в 5809 долларов за тонну.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным Китайской ассоциации кремниевой промышленности, за неделю цены выросли на 15%, а самый дорогой поликремний стоил 5809 долларов за тонну. Неделей ранее стоимость выросла больше всего с 2023 года.

"На этой неделе тенденция к росту цен на поликремний еще более укрепилась, а общий объем сделок также значительно увеличился", - говорится в отчете ассоциации.

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Рынок стимулировался так называемой кампанией по борьбе с инволюцией - инициативой китайского правительства, направленной на сокращение избыточных производственных мощностей в стране за счет установления минимальных цен и контроля за объемом производства.

В то же время в Ассоциации указали, что несмотря на все усилия спрос и предложение существенно не изменились.

Стоит отметить, что поликремний широко используется в производстве солнечных панелей и полупроводниковых устройств, а Пекин является мировым лидером по производству солнечных панелей.

Редкоземельные металлы в Китае

В рамках торговой войны с США Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что поставило под угрозу глобальные поставки ключевых материалов для высокотехнологичного производства, так как является лидером в этой сфере.

Редкоземельные металлы необходимы для различного производства - от истребителей до стержней ядерных реакторов и смартфонов.

18 июня стало известно, что экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, в мае упал до нового пятилетнего минимума.

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