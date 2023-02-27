Ежегодно в РФ призывают 260 тысяч новых солдат на срочную службу.

В ближайшие годы в Российской Федерации может возникнуть дефицит новобранцев. Чтобы его компенсировать, Владимиру Путину, вероятно, понадобится увеличить количество солдат срочной службы. Однако такой шаг невыгоден, с точки зрения демографии.

Такими выводами поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW) в свежем отчете о войне в Украине. Как заявили эксперты, ежегодно в России призывают на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Однако в будущем это количество могут увеличить, чтобы пропорционально вырос мобилизационный резерв.

С точки зрения демографии, это неудачное решение. В России ежегодно исполняется 18 лет 800 тысячам юношей. При увеличении числа "срочников" появится больше физически слабых военнослужащих. Такой шаг также приведет к уменьшению количества мужчин, задействованных в экономике РФ, которую Путин стремится перенастроить на военные рельсы.

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Мобилизация в России: актуальная информация

В Главном управлении разведки Минобороны Украины в середине января сообщили, что РФ может призвать на войну до 500 тысяч мужчин, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако это еще сильнее истощит государство-агрессора во всех смыслах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке второй волны мобилизации. Якобы таких намерений у Кремля нет.

При этом в ГУР сообщили, что в РФ готовятся набирать "пушечное мясо" даже среди студентов очной формы. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток.

В Мариуполе рашисты 17 февраля начали открытую мобилизацию. Повестки вручают в первую очередь тем, кто получил паспорт РФ.

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