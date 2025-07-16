Начало производства запланировано на 2040 год.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem официально начала разработку своего основного боевого танка нового поколения K3, который станет первым в мире бесшумным танком на водородном топливе. Его создают в сотрудничестве с Агентством по развитию обороны (ADD) и Агентством по технологиям и качеству в оборонной сфере, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что K3 должен стать значительным усовершенствованием модели K2 Black Panther. Начало производства запланировано на 2040 год. Уже сейчас его называют самой амбициозной инициативой Южной Кореи.

Танк K3 станет гибридным - ранние модели будут оснащены двухмодовой водородно-дизельной системой перед полным переходом. Это даст танку уникальные тактические преимущества. В частности, уменьшит обнаружение инфракрасными датчиками и акустическими системами наблюдения, одновременно повышая оперативную выносливость и мобильность.

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Новый танк получит:

130-мм гладкоствольную пушку на беспилотной башне;

пушечную систему с искусственным интеллектом, способную автономно отслеживать и поражать цели;

многоцелевые противотанковые управляемые ракеты дальностью поражения до 8 км;

дистанционную боевую станцию, способную устанавливать калибры от 12,7 мм до 30 мм.

Отмечается, что вопрос выживания экипажа решен с помощью низкопрофильного корпуса и бронированной внутренней капсулы, вмещающей экипаж из трех человек: водителя, наводчика и командира, изолированных от места хранения боеприпасов.

Производство и поставки танков - последние новости

14 июля стало известно, что крупнейший оружейный концерн Германии Rheinmetall планирует выпустить тысячи бронемашин для Бундесвера. Главной причиной роста объемов продаж компании остается война в Украине.

Ранее сообщалось, что сейчас ожидается поставка Украине 49 австралийских Abrams M1A1 SA и последних 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов.

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