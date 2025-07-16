Чайная компания 'Мономах' будет защищать репутацию в суде

Украинская компания "Мономах" заявляет о своей полной открытости, готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и решимости защищать свою деловую репутацию исключительно в правовом поле, об этом сообщает Oboz.ua. Основная цель судебного иска об опровержении недостоверной информации - защитить бизнес от экономического ущерба, который наносит искажение информации в медиа о деятельности компании "Мономах", сообщает пресс-служба.

"Мы решительно настроены защищать свою репутацию в судебном порядке. Украинское государство должно стоять на стороне тех, кто создает рабочие места, поддерживает ВСУ и действует прозрачно", - говорится в заявлении компании.

Производитель чая подчеркивает, что не сотрудничает с РФ и Беларусью, не имеет в этих странах никаких официальных представительств или аффилированных компаний, маркетплейс-партнеров и не осуществлял никаких операций после 24 февраля 2022 года.

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"Мы убеждены, что судом будет сделана соответствующая оценка информационной атаке в СМИ с признаками манипуляции общественным мнением. И призываем журналистов придерживаться профессиональных стандартов, проверять информацию, обращаться с запросами напрямую в компанию и не распространять неподтвержденные данные", - отмечается в заявлении.

Сейчас "Мономах" работает в штатном режиме и выполняет свои обязательства перед сотрудниками, партнерами и государством.

О компании

ЧАО "Мономах" - это 100% украинская компания с более чем 30-летней историей, в которой работают более 500 сотрудников.

Это первое в Украине сертифицированное чайное производство, прошедшее полную модернизацию в соответствии со стандартами ЕС. Имеет контроль качества на каждом этапе производства и международную сертификацию FSSC 22000. Бренды компании: LOVARE, MONOMAX, "Чайные шедевры", "Три слона", FERARRA, "Кофейные шедевры".

Чай производства компании "Мономах" экспортируется независимым дистрибьюторам в более чем 20 стран мира, в частности в Польшу, Германию, Италию, Францию, Великобританию, США, Канаду.

Компания оказывает постоянную поддержку общинам, больницам, школам, детским домам. В июле 2024 года компанией передано 1 млн грн на восстановление больницы "Охматдет".

С 2014 года "Мономах" помогает Вооруженным силам Украины (транспорт, дроны, снаряжение), а с 2022 года реализует волонтерский проект "Чай для Героев", в рамках которого украинским воинам передано продукции на сумму более 80 миллионов гривен.

В 2024 году компанией уплачено почти 300 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты в Украине. В первой половине 2025 года - 171 млн грн налогов.