Певец представил свою новую песню "Мала змогла" и не сдержался.

Украинский певец Виталий Козловский, недавно расплатившийся с долгами перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком, резко высказался о нем в прямом эфире TikTok.

Ранее артист сдержанно комментировал их непростые отношения, но теперь позволил себе грубое замечание, назвав шоумена "старым очкариком".

Так, во время прямого эфира Козловский представил свою новую песню "Мала змогла" и изменил одну из строк, чтобы отправить "привет" экс-продюсеру:

"Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание старому очкарику".

Такое заявление вызвало критику в соцсетях - некоторые пользователи посчитали выходку артиста неуместной и унизительной.

Напомним, Виталий Козловский и Игорь Кондратюк прекратили сотрудничество в 2012 году. Все песни, созданные в тот период, юридически принадлежали продюсеру. Козловский продолжал исполнять их, что стало поводом для судебных разбирательств.

Недавно Козловский впервые рассказал, где взял деньги, чтобы отдать долг Кондратюку: "Мне пришлось пойти вопреки своему жизненному видению. Я своей семье всегда помогал и никогда не просил помощи. При жизни мой папа очень хотел, чтобы я закрыл этот вопрос с Кондратюком и начал дышать полной грудью".

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