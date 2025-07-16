Курс гривни к евро установлен на уровне 48,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 17 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,81 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,52 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 28 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,85/41,88 грн/долл., а евро - 48,62/48,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,73 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,10 грн/евро, а курс продажи - 48,81 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 июля не изменился и составляет 41,99 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а европейскую - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

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