Повышение вдвое земельного налога для горнодобывающих предприятий, и предоставление разрешения Налоговой внесудебно прекращать спецразрешения на недропользование из-за налогового долга от 3000 грн приведет к остановке украинских добывающих предприятий, а затем - оставит без работы десятки тысяч людей. Об этом заявил говорит председатель Федерации металлургов Сергей Беленький, комментируя налоговые правки, которые предложил Налоговый комитет ВР.

"Промышленники подписали обращение к председателю Верховной Рады, к главам парламентских фракций и групп о том, что проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" требует отклонения и существенно доработки. Повышение земельного налога в среднем в 2,6 раза крайне негативно повлияет на и без того сложное состояние нашей промышленности. У нас сейчас предприятия на грани выживания. Некоторые, которые до этого десятилетиями стабильно работали и приносили государству налоги, приносили в страну валютную выручку и давали людям работу, уже остановились", - подчеркнул Беленький.

Он отметил, что предприятия в Украине сейчас несут значительные дополнительные логистические расходы, связанные с подорожанием морского фрахта, а также сталкиваются с нехваткой работников из-за мобилизации. Кроме того, промышленность потеряла доступ к внешнему финансированию из-за военных рисков.

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"Говорить, что наша промышленность может выдержать очередное повышение налогов, - это просто негосударственная позиция. Кроме земельного налога, горно-добывающие предприятия платят налог на прибыль, рентную плату и плату за размещение малоопасных отходов горно-добывающей промышленности. То есть, фактически за одно и то же мы платим 4 налога", - напомнил Беленький.

Он отметил, что сейчас у промышленности нет даже минимального запаса прочности, поэтому очередное повышение налогов приведет к закрытию предприятий, что может привести к росту социальной напряженности.

"Это может привести к фактической остановке предприятий, которые являются градообразующими. Люди потеряют последний шанс заработать себе на жизнь в этих регионах. Если останавливается горно-добывающее предприятие, за ним остановятся металлургические и коксохимические. И просто мы потеряем целую группу отраслей - а это более 200 тысяч человек, которые просто останутся без работы. Государство потеряет огромные налоги. То есть, в выигрыше не остается никто - разве что наш враг. Поэтому мы очень просим все-таки народных депутатов взвешенно подходить к подобным инициативам. И в отношении этого конкретного проекта закона мы не видим возможности его поддержки", - резюмировал Беленький.

Ранее в Европейской бизнес Ассоциации (EBA) также заявили, что повышение земельного налога для горнодобывающих предприятий и внесудебное прекращение спецразрешений на недропользование будут иметь крайне негативные последствия для добывающей отрасли и открывают пути к коррупционным злоупотреблениям.