Новая система будет автоматически останавливать поезда между Неаполем и Римом в случае сейсмической активности.

На высокоскоростной железнодорожной линии "Рим – Неаполь" была установлена первая в Италии система раннего оповещения о землетрясениях (EWS), которая автоматически останавливает поезда, используя для их обнаружения специальные датчики.

Как пишет Euronews Travel, в рамках проекта итальянская железнодорожная сеть использовала многолетней опыт Японии в области управления землетрясениями.

Как это работает?

Сообщается, что новая система раннего сейсмического оповещения основана на серии интегрированных технологий, которые работают согласованно, обеспечивая своевременное вмешательство в случае землетрясения.

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В частности, акселерометрические станции со специальными датчиками, расположенные вдоль линии, обнаруживают первые сейсмические волны, известные как P-волны, и передают данные в режиме реального времени по высокопроизводительной оптоволоконной сети. Эти датчики распределены по всему участку "Рим – Неаполь", они частично установлены на поверхности, а частично в глубоких скважинах, чтобы гарантировать капиллярный охват и минимизировать время обнаружения.

Далее передовое программное обеспечение мгновенно анализирует полученную информацию, оценивая сейсмическую опасность и определяя зону, требующую обеспечения безопасности.

При превышении заданного порога риска система автоматически воздействует на железнодорожное сигнальное оборудование, замедляя или останавливая движение поездов в потенциально опасных зонах.

После окончания сейсмического события сотрудники RFI могут продолжить проверки и через специальную панель управления разрешить возобновление движения в условиях полной безопасности.

По данным оператора RailTech, система была введена в эксплуатацию 3 мая 2025 года и в течение двух недель прошла испытания землетрясением магнитудой 4,4. В результате в качестве меры предосторожности движение поездов на линии "Рим – Неаполь" было остановлено.

Далее в планах расширение системы на других высокоскоростных и обычных линиях, оснащенных Европейской системой управления железнодорожным движением (ERTMS).

Сейсмическая активность в Италии

Как ранее сообщал УНИАН, поскольку Италия расположена в сейсмически активном регионе, там часто случаются землетрясения и извержения вулканов. Особо опасной является зона в районе Неаполя на юге страны – именно там в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. был полностью уничтожен древний город Помпеи.

В наши дни жители и гости Италии также часто страдат из-за активности вулкана Этна на острове Сицилия – последнее крупное извержение произошло в начале июня 2025 года.

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