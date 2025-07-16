В списке есть Телец и Близнецы.

Для четырех знаков Зодиака июль 2025 года стартовал не самым лёгким образом. Однако, по словам астролога Эвана Натаниэля Грима, напряженный период подходит к концу, впереди ждут куда более позитивные перемены, пишет YourTango.

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Телец

Начало месяца выдалось утомительным, но, как отметил Грим, далее "будет спокойнее, чем когда-либо за последние годы". С уходом Урана из вашего знака придет облегчение.

Близнецы

Перепады настроения, эмоциональные качели и хаос - все это сопровождало вас в начале месяца. Но Грим уверяет:

"Это ваш месяц… вы сможете насладиться разнообразием впечатлений, и это будет похоже на невероятный прилив дофамина".

Социальные связи и вдохновение будут придавать сил, и к вам могут потянуться за поддержкой.

Рак

Если до этого ощущалось давление и эмоциональная тяжесть, то теперь начинается светлая полоса.

"Солнце находится в вашем знаке большую часть месяца, что, наряду с Юпитером, побуждает вас открыть свой разум, исследовать и снова найти радость в домашней жизни", - пояснил Грим.

Он добавил, что Раки почувствуют себя свободнее, чем когда-либо за последние годы: "И в августе все станет только лучше".

Дева

Месяц стартовал с напряженности, и в течение него могут раздражать непредвиденные события. Тем не менее, у вас есть ресурс для прорыва.

"В идеале, вы должны быть на пике энергии… вы почувствуете себя по-настоящему сильными и станете более изобретательными в своей карьере", - сказал астролог.

Не сбавляйте темп - результат стоит усилий.

Водолей

По словам Грима, оставшаяся часть месяца может стать поворотной. Одинокие Водолеи получат шанс на личное счастье, но у тех, кто в отношениях, возможны сложности:

"Другим Водолеям стоит пристегнуться, потому что их отношениям грозит серьезный крах".

Однако кризисы могут стать точкой роста, если воспринимать их как повод для переосмысления и обновления.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вырвутся из полосы неудач и обретут то, чего давно ждали.

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