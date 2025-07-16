Ранее места, которые были заполнены туристами, теперь пустуют.

Российские оккупанты захватили известный курортный город Бердянск в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. С каждым годом город посещает все меньше туристов. В то же время недавно в сети показали, как сейчас выглядят местные пляжи и места для отдыха в городе.

"Родной город Бердянск. Лето", - говорится в сообщении Facebook-сообщества "РИА - Мелитополь".

На фото, которые опубликовали на странице "Бердянск Сегодня", можно увидеть, что на пляжах Бердянска очень мало людей. До оккупации этот город был одним из самых популярных среди курортов в Украине.

Видео дня

По информации СМИ, отдыхать на эти пляжи приезжают обычно местные или туристы из других оккупированных населенных пунктов.

В комментариях к сообщению люди написали, что "русский мир" принес городам Украины только разрушения и убытки. Также были и такие комментарии:

"Мертвый город".

"А люди где???".

"Как в Припяти".

Жизнь в оккупации - последние новости

Ранее в сети показали, как выглядит оккупированная Кирилловка в Запорожье. На фото можно увидеть, что на пляжах почти никого нет, несмотря на то, что сейчас разгар сезона. Вода в море мутная, а вдоль берега плавают водоросли.

"Людей сейчас нет, и, видимо, в ближайшее время не будет", - отметил один из местных жителей.

Также стало известно, как изменилось Мелекино Донецкой области во время российской оккупации. Ранее это село было популярным курортом на Азовском море, однако сейчас оно сильно изменилось.

В частности на видео из соцсетей можно заметить почти пустые пляжи. Лишь несколько человек отдыхают на берегу. Кроме того, на одном из снимков, которые опубликовал Telegram-канал, изображены горы мусора в курортной части села.

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