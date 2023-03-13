В случае принятия закона в российскую армию будут призывать мужчин с 21 до 30 лет. А не с 18 до 27, как это было раньше.

На фоне информации о колоссальных потерях РФ на войне против Украины в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста россиян.

Как свидетельствует карта законопроекта, его авторами стали три депутата, среди которых глава Комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов.

В документе предлагается, чтобы в 2024 году призыв охватил мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В 2025-м – от 20 до 30 лет. А с 2025-го – от 21 года до 30 лет.

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При этом законопроект о повышении призывного возраста позволяет достигшим 18 лет россиянам при желании пройти службу по призыву до наступления призывного возраста, то есть до достижения 21 года.

Мобилизация в России

21 сентября 2022 года Путин объявил о проведении в России так называемой "частичной мобилизации". Уже через месяц в Кремле заявили, что мобилизация завершена, но на самом деле это не так.

В январе 2023-го британская газета The Times со ссылкой на данные западной разведки сообщила, что РФ готовится объявить новую волну мобилизации и отправить на фронт до 500 тысяч человек.

На сегодня в России продолжается скрытая мобилизация российского населения. Отметим, что на войну против Украины отправляют и солдат-срочников.

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