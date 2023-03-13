На фоне информации о колоссальных потерях РФ на войне против Украины в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста россиян.
Как свидетельствует карта законопроекта, его авторами стали три депутата, среди которых глава Комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов.
В документе предлагается, чтобы в 2024 году призыв охватил мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В 2025-м – от 20 до 30 лет. А с 2025-го – от 21 года до 30 лет.
При этом законопроект о повышении призывного возраста позволяет достигшим 18 лет россиянам при желании пройти службу по призыву до наступления призывного возраста, то есть до достижения 21 года.
Мобилизация в России
21 сентября 2022 года Путин объявил о проведении в России так называемой "частичной мобилизации". Уже через месяц в Кремле заявили, что мобилизация завершена, но на самом деле это не так.
В январе 2023-го британская газета The Times со ссылкой на данные западной разведки сообщила, что РФ готовится объявить новую волну мобилизации и отправить на фронт до 500 тысяч человек.
На сегодня в России продолжается скрытая мобилизация российского населения. Отметим, что на войну против Украины отправляют и солдат-срочников.