Предусмотрена денежная компенсация депортированным или их наследникам.

Верховная Рада Украины приняла закон о признании депортированными граждан Украины, которые в рамках операции "Висла", были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики, им предусмотрена компенсация. Об этом сообщила народный депутат Украины Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") в Facebook.

Она отмечает, что за принятие в целом законопроекта с регистрационным номером 2038 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики, проголосовало 284 народных депутата Украины.

При этом отметила, что тогда было принудительно переселено около 750 тысяч человек. При этом она показало фото ее дедушки Антона и бабушки Марии Худзиков, которых в 1945 году принудительно переселили из родного села под Перемышлем на Тернопольщину.

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Она подчеркнула, что сегодня наконец украинский парламент признал это переселение депортацией.

"Напомню, что в 1944-1951 годах состоялась принудительная депортация украинцев с территории Польши в рамках операции "Висла", а также других переселений, которые происходили на основе двусторонних соглашений между СССР и Польшей", - написала Кравчук.

По ее словам, по сути, это осуждение действий тогдашнего коммунистического режима, а переселение, которое должно было быть добровольным, превратилось в принудительную депортацию, репрессии, потерю домов, а для некоторых жизни.

Кравчук сообщила, что закон предусматривает:

предоставление переселенным лицам статуса депортированных;

компенсация вреда, причиненного депортацией, в частности, в виде единовременного денежного пособия помощи (размер, порядок и условия будут определяться правительством);

в случае смерти такого лица (депортированного) - эту помощь выплатят наследникам-супруге/супругу, или детям.

Украино-польские отношения

Как сообщал УНИАН, в июле 2023 года Сейм Польши принял постановление по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии, которую в Польше официально называют "Волынской резней".

В тексте отмечалось, что 11 июля 1943 года на Волыни произошло Кровавое воскресенье - кульминационный момент Волынской резни, геноцида, "спланированного руководителями Организации Украинских Националистов (ОУН) с целью уничтожения поляков на юго-восточном пограничье, в части Полесья, Люблинщины и Подкарпатья".

Тема Волынской трагедии является одним из самых болезненных эпизодов в относительно недавней истории украинского и польского народов. В Польше этой трагедии уделяется много внимания.

Так в мае 2023 года представитель польского МИД заявил, что президент Украины должен официально извиниться перед польским народом за Волынскую трагедию. Украинский посол в Польше достаточно жестко прокомментировал это заявление.

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