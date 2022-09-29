В помещение военного комиссариата бросили бутылки с зажигательной смесью.

Российские военкоматы продолжают пылать. В этот раз бутылки с зажигательной смесью бросили в помещение военного комиссариата в Новосибирске.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"29 сентября в 6:25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны, которое было оперативно ликвидировано", - сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

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В результате возгорания имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемого уже задержали силовики. Проводятся следственные действия.

Как ранее сообщал УНИАН, это далеко не первый случай "внезапного" воспаменения военкомата в России. 19 августа в Тверской области подожгли военкомат, руководитель которого агитировал уничтожать украинцев.

Кроме того, были случаи стрельбы на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации. Так, стрельба произошла в военкомате Усть-Илимска Иркутской области. В результате нападения ранен начальник призывной комиссии.

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