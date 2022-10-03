Девушка рассказала, что она выступает против мобилизации и полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В РФ продолжают фиксировать новые случаи поджогов. В этот раз против мобилизации и войны РФ против Украины решила выступить 11-классница. И пока мужчины-призывники бегут в другие страны, девушка не побоялась забросать военкомат "коктейлями Молотова".

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел в Казани. Ученица 11 класса пришла к зданию военкомата ночью. Она "вооружилась" тремя "коктейлями Молотова". Две бутылки девушка успела швырнуть в сторону здания, рядом с военкоматом загорелась трава.

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Третий "коктейль" 11-классница не использовала, его нашли у нее при задержании. Сама девушка пояснила, что решила сжечь военкомат из-за того, что выступает против объявленной Путиным мобилизации и развязанного им полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что школьницу задержали и она находится в отделении. По данным российских СМИ, 11-классница не единственная, кто пытался сжечь военкоматы. Аналогичный случай был зафиксирован в Красноярске, там тоже забросали здание "коктейлями Молотова". Однако там поджигатели задержать не успели.

"Могилизация" в РФ: как Путин решил "частично" отправить на войну калек и многодетных

21 сентября Путин объявил о начале якобы частичной мобилизации военных. Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. Однако на деле оказалось, что в РФ "гребут" всех подряд.

Обманом там мобилизовали даже десятки сотрудников "Газпрома", называя их "добровольцами". Гнев народа Кремль попытался "задобрить" довольно оригинально - в РФ начали выдавать мелкий рогатый скот в виде материальной помощи семьям мобилизованных.

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