В оборонном ведомстве России отметились новой порцией бреда по поводу войны в Украине.

В Министерство обороны РФ отметились новыми выдумками в отношении Украины. Если раньше Кремль пугал россиян просто голубями-террористами, то теперь там придумали целую историю о "масштабной провокации" со стороны Киева.

В заявлении межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию при Минобороны РФ говорится, что Украина хочет намерено обвинить Россию в радиоактивном заражении своих территорий, вспомнив о пребывании российских военных на Чернобыльской АЭС.

"Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации "великого события" для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего год 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении.

Минобороны РФ указывает, что такую провокацию Киев задумал для того, чтобы убедить нейтральные страны Запада ввести санкции против России. Предположительно, министерство ссылается на десятый пакет санкций ЕС.

Также там говорят, что для организации документальной базы обвинения Украина сотрудничает со специалистами управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии. Говорят, что стороны начали реализацию своей "масштабной информационной провокации" в конце января 2023 года.

Пребывание войск РФ на территории Чернобыля

Российские оккупанты зашли на территорию Чернобыльской АЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину, фактически захватив станцию без боя и взяв местный персонал в заложники.

После этого РФ регулярно шантажировала Украину созданием техногенной катастрофы на станции, отключив ЧАЭС от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также сообщалось, что лидер РФ Владимир Путин готовит теракт на станции, чтобы обвинить в этом Украину.

Уже 31 марта 2022 года стало известно, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС в рамках своего бегства с Киевской области. Во время отступления военные РФ успели ограбить помещение, угнали технику и другие ценные вещи. Позже сообщалось об вероятном облучении российских военных во время их пребывания на станции.

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