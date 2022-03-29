Русские не использовали ни одного противорадиационного снаряжения.

Российские террористы могли получить внутреннее облучение из-за радиоактивной пыли в Чернобыльской зоне во время захвата ЧАЭС.

Это сотрудники станции подтвердили в комментарии Reuters.

24 февраля российские солдаты, которые захватили Чернобыльскую АЭС, проехали бронетехникой через высокотоксичное зону "Рыжего леса" и подняли облака радиоактивной пыли.

Россияне не использовали ни одного противорадиационного снаряжения.

По словам работников АЭС, для оккупантов это "самоубийство", поскольку радиоактивная пыль, который они вдыхали, вероятно вызвал внутреннее облучение в их телах.

Государственная ядерная инспекция Украины 25 февраля сообщала о повышении уровня радиации на Чернобыльской АЭС.

С начала полномасштабной войны с Украиной Россия нацелилась на захват ядерных объектов. Сначала российские войска вторглись в зону отчуждения и оккупировали ЧАЭС.

Русские отказывали работникам станции осуществлять ротацию, а на опасной территории разместили склад боеприпасов. Кроме того, первое время они совершали маневры в воздухе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в атаке.

В результате действий террористов произошла авария с поставкой электроэнергии, которая угрожала разгерметизации хранилища с ядерными отходами. Только после вмешательства международных сообществ усилиями украинцев катастрофы удалось избежать.

Впоследствии россияне появились и на Запорожской АЭС, за которую шли активные бои. Враг совершал коварные обстрелы, провоцируя пожар на площадке станции.

В разведке предполагают, что Путин может совершить теракт на ЧАЭС, постоянно провоцируя техногенную катастрофу.

На днях российские войска временно захватили город-спутник Чернобыля Славутич.

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