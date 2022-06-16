Потом обидчивый чиновник еще пытался вручить повестку журналисту, выложившему видео.

Во время празднования "дня России" мэр российского города в Приморском крае долго пытался выговорить столь актуальное в РФ слово "денацификация".

Видео с провальным выступлением "слил" в сеть один из местных журналистов. Впоследствии российский чиновник лично пришел к нему с повесткой.

Мы знаем, что с 24 февраля на территории Украины проводится "специальная военная операция" по денафици…, денафик…, дэнацификации…" – выговорил наконец "оратор года".

После этого обидчивый чиновник лично с военкомом пришел в редакцию, чтобы вручить журналисту повестку на военные сборы. Но и здесь нашего героя ждало разочарование: журналиста не было на месте, он в отпуске.

Если присутствие военкома я еще как-то могу понять, (может, некому было дать поручение), то присутствие мера меня прям очень веселит. Благодарю за оказанную честь, быть удостоенным внимания первого лица города. Жаль, не удалось вас обрадовать своим присутствием – написал местный журналист.

Как УНИАН сообщал, наше Минобороны в день России составило рейтинг того, что крадут российские военные в Украине.

Также дорогих "братьев" с праздником – днем позора и унижения - поздравило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведчики отметили, что с 20 февраля 2014 года большинство стран мира начала ассоциировать россиян с такими приятными для них словами "украсть" и "война".

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