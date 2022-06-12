Российские солдаты с 24 февраля прославились в Украине как мародеры, убийцы и насильники.

Министерство обороны Украины потроллило армию Российской Федерации. В оборонном ведомстве составили рейтинг того, что крадут российские военные в Украине.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба Минобороны Украины в Facebook.

Российские солдаты с 24 февраля прославились в Украине как мародеры, убийцы и насильники. Минобороны ко дню России опубликовало антирейтинг топ-5 вещей, которые оккупанты крадут в Украине:

5. Бойлер

4️. Носки

3️. Военная обувь

2️. Унитаз

1️. Собачья будка

Как ранее сообщал УНИАН, глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс оригинально поздравил россиян с Днем России - пожелал РФ потерпеть поражение в агрессивной войне с Украиной.

Также дорогих "братьев" с праздником - днем позора и унижения - поздравило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведчики отметили, что с 20 февраля 2014 года большинство стран мира начала ассоциировать россиян с такими приятными для них словами "украсть" и "война".

В украинской разведке добавили, что до очередного "великого дня" 12 июня россияне подошли уже с новыми достижениями.

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