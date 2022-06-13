Херсонцы включали на улицах гимн Украины.

Жители Херсонщины проигнорировали празднование "Дня России". На мероприятии оккупантов с оружием было больше, чем зрителей.

Об этом сообщает ОК "Пивдень".

"Жители Херсонщины проигнорировали празднование "Дня России", даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. В своих обычаях рашисты привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны – на их недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей", - говорится в сообщении.

Херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные листовки и повсюду наносили патриотические граффити.

"День России" в Херсоне:

Жители оккупированных Херсона и Каховки в очередной раз показали, что не намерены мириться с новой реальностью. 12 июня на улицах оккупированных городов появились сине-желтые ленточки и патриотические надписи, а также обращения в адрес главы оккупационной администрации Херсона Владимира Сальдо.

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