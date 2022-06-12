Украинские разведчики напомнили, с чем теперь цивилизованный мир ассоциирует страну-оккупанта.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины поздравило дорогих "братьев" с праздником - днем позора и унижения.

"Поздравление" появилось в Telegram ГУР.

"Сегодня на Московии отмечается день России. Дорогие "братья"! Вы всегда уделяли значительное внимание знаменательным датам, символам и словам. Вы очень любите 9 мая и 12 июня, слова "мир", "справедливость" и "братство". Вы долго пытались прятать от мира ваше настоящее коллективное лицо, говоря о добрососедстве и гуманизме", - говорится в сообщении.

Разведчики отметили, что с 20 февраля 2014 года большинство стран мира начала ассоциировать россиян с такими приятными для них словами "украсть" и "война".

"Человечество увидело что именно "украсть" и "война" это ваши вековые "скрепы" и ваша национальная идея. 24 февраля 2022 года вы пошли дальше. До "слава россии" и "национальная гордость", добавилось "орки", "насильник", "стиралка", "унитаз", "санкции" и "изоляция". Теперь мир воспринимает вас с вашим "величием" как обычных "юродивых" и настоящих "nazi" – нацистов, людей второго сорта, которые своим "можем повторить" и "радиоактивный пепел" вызывают лишь жалостливую улыбку", - отмечают в ГУР.

В украинской разведке добавили, что до очередного "великого дня" 12 июня россияне подошли уже с новыми достижениями.

"На долгие годы вашей национальной идеей станет "позор" и "обнищание", а еще "смерть", "разруха" и "трупы". В конце концов, вы этого заслужили, с чем вас и поздравляем", - добавили разведчики.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс оригинально поздравил россиян с Днем России - пожелал РФ потерпеть поражение в агрессивной войне с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: