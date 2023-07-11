Медведев в очередной раз заявил о приближении Третьей мировой войны.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил подвести предварительные итоги саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Вильнюсе. Не оставил без внимания и решение Альянса допустить Украину ко вступлению в блок без выполнения плана действий по членству (ПДЧ)

"Всё как мы и думали: 1. План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее. 2. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", – написал он в своем Телеграм-канале.

Третьим пунктом Медведев упомянул предоставление "киевскому режиму" новой помощи – ракеты, кассетные заряды и самолеты.

Видео дня

"Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе", – добавил он.

Кроме того, председатель Совбеза РФ попытался спрогнозировать, что итоги саммита НАТО будут значить для России. Примечательно, что цель заставить Украину отказаться от членства в НАТО он уже называет невыполнимой.

"Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо). P. S. Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", – резюмировал он.

Заявления Медведева о войне против Украины

9 июля заместитель председателя Совбеза РФ и по совместительству бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил ударом сразу по трем АЭС в Украине. К излюбленной риторике на ядерную тематику он прибегнул после "попытки" удара по Смоленской станции.

Ранее он пускал в ход угрозы из-за передачи Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами. Медведев не постеснялся назвать президента США Джо Байдена "сонным маразматиком" и припомнил ему вывод американских войск из Афганистана, заявив, что это было "позорное бегство".

Вас также могут заинтересовать новости: