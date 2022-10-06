Перекрученное российской пропагандой заявление Зеленского уже подхватил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и представительница МИД РФ Мария Захарова.

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совфеда РФ Дмитрий Медведев не обошел стороной несуществующее заявление Зеленского о якобы о "превентивном ядерном ударе" по России.

Накануне российские СМИ якобы процитировали заявление Зеленского, в котором он призвал нанести по России "превентивный" ядерный удар.

На самом деле слова Зеленского касались вариантов реагирование США и НАТО на возможный ядерный удар Россией по Украине.

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По логике президента, Запад не должен ждать применения Кремлем оружия массового уничтожения, а действовать на опережение (при этом о ядерном ударе по РФ речь не шла), если такие данные появятся.

"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас!", - ответил он.

Перекрученное российской пропагандой заявление Зеленского уже подхватил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и представительница МИД РФ Мария Захарова.

Истерику завел и лучший друг Путина Дмитрий Медведев. Бывший российский президент тоже не стал особо заморачиваться о сути заявления Зеленского и просто обозвал его "идиотом".

"Зеленский заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных", - написал он в Telegram.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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