Путин четко понял, что больше никому и никогда не передаст свою власть.

Российский диктатор Владимир Путин сошел с ума в декабре 2011 года, когда президентом РФ был Дмитрий Медведев, а россияне вышли на улицы. Именно тогда у Медведева была возможность посадить своего конкурента.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал бывший разведчик РФ и сотрудник КГБ Сергей Жирнов. По его мнению, Путин психологически сломался в 2011-2012 годах.

"Его психологический слом произошел в 2011-2012 годах, когда он посадил Медведева вместо себя греть трон. Он четыре года якобы смотрел на себя со стороны... Самое страшное началось в декабре 2011 года, когда начались довольно массовые выходы на улицу, такие очень интересные, с белыми шариками, с лентами, с музыкой московской интеллигенции и бомонда против Путина. Он этого очень испугался. Он испугался еще одной вещи - он увидел, что рейтинг Медведева становится выше, чем у самого Путина, и у Медведева есть реальная возможность остаться на второй срок. Лучше Медведев, чем Путин, который вернется", - сказал Жирнов.

По словам экс-разведчика, тогда Путин понял, что больше никогда не отдаст никому свою власть. Более того, он не был уверен в том, что сможет вернуть себе власть.

"Он реально боялся за свою жизнь, потому что Медведев мог его просто посадить в Лефортово (московский следственный изолятор - УНИАН), закрыть и до свидания. Или - умер Путин. Сердечный приступ, человек заболел и умер, извините. Он очень сильно испугался и тогда все произошло в его голове. Он понял, что власть нельзя давать никому, вообще никому и никогда", - сказал Жирнов.

Болезни и двойники Путина: что известно

Украинский президент Владимир Зеленский не уверен, что Владимир Путин жив и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем. Пресс-секретарь лидер РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив он или нет.

В частности, он заявил, что Путин и РФ "есть и будут". "Понятно, что и Россия, и Путин - это для Украины, и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было", - утверждал Песков.

Между тем в информационном пространстве все чаще появляются упоминания о двойниках Путина. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

Недавно Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин смертельно болен. Он использует нескольких двойников.

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