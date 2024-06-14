Массированная атака на РФ: оккупанты заявили, что сбили 87 беспилотников

Об истинных последствиях ночной атаки в России молчат.

В Министерстве обороны РФ заявили, что сбили в ночь на 14 июня 87 беспилотников над несколькими областями и временно оккупированным Крымом.

Как говорится в сводке МО РФ, ночью россияне якобы "пресекли" попытку атаки беспилотников самолетного типа по объектам в нескольких регионах. В ведомстве утверждают, что попаданий якобы нет.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Крыма", - отчитываются россияне. Видео дня

Ночная атака на Россию - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 14 июня, Россию массированно атаковали беспилотники. "Хлопок" слышали в нескольких регионах страны-оккупанта.

В частности, россияне заявили о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу. "Хлопок" слышали также в Курской области.

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