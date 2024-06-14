Кроме того, в ночь на пятницу взрывы были слышны в Курской области России.

В ночь на пятницу, 14 июня, Россию массированно атаковали беспилотники. "Хлопок" слышали в нескольких регионах страны-оккупанта.

В частности, россияне заявили о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА.

Очевидцы писали, что в сторону Морозовска "что-то летит и жужжит". Впрочем, российская ПВО в ответ на атаку молчит. Впоследствии появились кадры пожара. Вероятно, пылало на аэродроме.

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Кроме того, о взрывах в районе "Морозовска" сообщали украинские мониторинговые каналы "Николаевский Ванек" и Monitor.

Российские каналы впоследствии заявили, что в Морозовском районе исчезло электричество в результате "массированной атаки беспилотников". Губернатор Василий Голубев заявил, что в зону отключения попали несколько населенных пунктов, а жертв якобы нет.

На аэродроме "Морозовск" базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ с самолетами Су-34, Су-24 и Су-24М.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу. Она якобы была "незначительно" повреждена.

Как убеждает Гусев, беспилотники незначительно повредили резервуары с топливом, но возгорания не допущено и пострадавших тоже нет.

В российских пабликах также сообщали об атаке дронов на Курскую область. Россияне утверждают, что сработала ПВО.

Последние атаки на объекты оккупантов

Как сообщал УНИАН, Украина активно использует ракеты ATACMS для уничтожения объектов оккупационных войск Российской Федерации на полуострове Крым.

Forbes отмечало, что в мае украинские военные выпустили 10 ракет по базе Бельбек, уничтожив радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400, а также повредив четыре военных самолета.

Оккупанты заменили разрушенные компоненты С-400, но Украина нанесла повторный удар. Во время этой атаки были поражены еще две батареи, находившиеся поблизости.

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