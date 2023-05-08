Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины считают президента Российской Федерации Владимира Путина современным Адольфом Гитлером.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года.
В частности, у участников опроса спросили, соглашаются ли они с утверждением, что Путин - это Гитлер сегодня.
Как выяснили социологи, отношение украинцев к руководителю Российской Федерации однозначное – 94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером.
Полностью согласны с этим 89,3% опрошенных украинцев на западе страны, 78,2% - на востоке, и 72,9% - на юге.
Кроме того, у участников опроса спросили, какие российские военные преступления их лично больше всего поразили.
Так, 63,2% назвали расстрелы и пытки людей в Буче, 43,8% - уничтожение людей в драмтеатре Мариуполя, 40,2% - массовое убийство пленных из "Азовстали" в лагере в Еленовке, 35,6% - расстрелы и пытки людей в Изюме, и 34,7% - ракетные удары по жилым домам и массивам (Одесса, Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Краматорск).
Как проводился опрос - подробности
Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.
Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
Последние заявления Путина
Российский диктатор Владимир Путин не поздравил народ Украины с Днем памяти и примирения, а также с Днем Победы. В приветственном послании он пофантазировал о нацистах и их "нынешних идеях".