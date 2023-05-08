Такое мнение разделяет подавляющее большинство украинцев во всех частях Украины.

Абсолютное большинство опрошенных граждан Украины считают президента Российской Федерации Владимира Путина современным Адольфом Гитлером.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 23 по 30 марта 2023 года.

В частности, у участников опроса спросили, соглашаются ли они с утверждением, что Путин - это Гитлер сегодня.

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Как выяснили социологи, отношение украинцев к руководителю Российской Федерации однозначное – 94% респондентов считают, что Путин является современным Гитлером.

Полностью согласны с этим 89,3% опрошенных украинцев на западе страны, 78,2% - на востоке, и 72,9% - на юге.

Кроме того, у участников опроса спросили, какие российские военные преступления их лично больше всего поразили.

Так, 63,2% назвали расстрелы и пытки людей в Буче, 43,8% - уничтожение людей в драмтеатре Мариуполя, 40,2% - массовое убийство пленных из "Азовстали" в лагере в Еленовке, 35,6% - расстрелы и пытки людей в Изюме, и 34,7% - ракетные удары по жилым домам и массивам (Одесса, Кривой Рог, Днепр, Запорожье, Краматорск).

Как проводился опрос - подробности

Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Последние заявления Путина

Российский диктатор Владимир Путин не поздравил народ Украины с Днем памяти и примирения, а также с Днем Победы. В приветственном послании он пофантазировал о нацистах и их "нынешних идеях".