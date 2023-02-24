Глава государства подчеркнул, что Мариуполь украинцы также никогда не простят.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, как и украинцы, никогда не сможет простить россиян и президента России Владимира Путина за развязанную войну против нашей страны.

В частности, во время интервью журналист BBC спросил, сможет ли Зеленский простить, на что президент отметил: "Никогда. Никогда". На уточняющий вопрос о том, идет речь о российском народе или Путине он ответил, что "здесь мы никогда не простим".

"Это правда. Сегодня это их вопрос. Вопросы российского общества. Их будущее. Они должны найти ответы на эти вопросы. И они должны спросить: что мы должны, что мы должны сделать, чтобы украинцы нас простили? Это к ним", – подчеркнул глава государства.

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Также Зеленский отметил, что то, что произошло в Мариуполе, а также его долгая оборона были примером огромной храбрости.

"И вопрос не в том, нужно ли было оставаться там или выходить. Это о другом. Это был пример. Первый сигнал того, что они никогда, никогда не победят нас. И это очень важный момент. Исторический. Потому что там были разные люди. Военные, гражданские, журналисты, фотографы. Многие из них погибли. Раненые или живые, но они дали общий сигнал: вы никогда нас не одержите победу", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Мариуполь украинцы также никогда не простят.

"Конечно, мы никогда не простим. А те выжившие люди, которых мы забрали из плена, – мы их очень поддерживаем. Это много парней, мужчин и женщин. И еще много людей до сих пор остаются на оккупированных территориях или в России. Но мы, конечно, заберем их обратно в Украину. Они никогда не забудут. И мы никогда не забудем", – добавил Зеленский.

Война в Украине: актуальные новости

23 февраля 2023 года, накануне годовщины российского вторжения в Украину, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всестороннем, справедливом и длительном мире в Украине согласно Уставу ООН. В частности, за резолюцию проголосовали 141 страна-член ООН, воздержались – 32. Против проголосовали 7 стран – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что компромисс с президентом России Владимиром Путиным невозможен. Глава государства также добавил, что Украина хочет гарантий безопасности.

В то же время лидеры 27 стран ЕС выступили с совместным заявлением накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В заявлении отмечают, что ЕС не успокоится, пока Украина не победит и не будет восстановлена после войны.

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