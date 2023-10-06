"Сибиряки не потерпят такого отношения к себе и своей родине", говорится в петиции.

На американском сайте для создания петиций Change.org появилось обращение жителя российского Красноярска Ильи Бобрика. Автор петиции требует наказать главного редактора пропагандистского RT Маргариту Симоньян. Пропагандистка заявила, что не будет "ничего страшного", если над Сибирью произойдет ядерный взрыв.

Бобрик и обвинил главу RT в экстремизме. "Сибирь – это не пустыня, где можно взорвать ядерную бомбу! Здесь живут люди самых разных национальностей, в том числе коренные малочисленные народы, здесь уникальная природа, сотни культурных памятников <…> Данные слова Маргариты Симоньян, по сути, допускают уничтожение всего этого ядерным взрывом, оправдывают смерть и страдания на территории Сибири", – написано в петиции.

Сегодня обращение подписали уже более 26 тысяч человек. В петиции, которая не содержит обращения к каким-либо чиновникам, органам власти или правоохранительным органам в РФ, призывают: "Нельзя допустить, чтобы такие высказывания остались безнаказанными".

Видео дня

"Подпишите петицию и покажите, что сибиряки не потерпят такого отношения к себе и своей родине", – говорится в сообщении.

Ядерный взрыв над Сибирью - что нужно знать о предложении Симоньян

Маргарита Симоньян призвала осуществить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя спутники и оставить мир без средств связи. Жители Сибири восприняли предложение пропагандистки "как глубокое оскорбление" и потребовали извинений. В Кремле "открестились" от Симоньян, заявив, что ее заявления не отражают официальную позицию властей.

Помощник депутата Мосгордумы Николай Королев написал на Маргариту Симоньян заявления в Следственный комитет и Министерство внутренних дел. В ответ на это Симоньян заявила, что написала ответное заявление за клевету. Она также заявила, что "подобной ереси не предлагала и предлагать не могла".

В СНБО Украины идею Симоньян о "термоядерном взрыве" над Сибирью назвали полной чушью.

Вас также могут заинтересовать новости: