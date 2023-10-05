Секретарь СНБО указал на тенденцию в России по "фрагментации" страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал полной ерундой и высмеял идею российской пропагандистки Маргариты Симоньян организовать "термоядерный взрыв" над Сибирью, чтобы "вывести из строя спутники и радиоэлектронику". Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона Единых новостей.

"Могу сказать, что это полная чушь. Чтобы они там не делали, оно так не работает. Они не могут поломать ту систему, которая сегодня есть в мире", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он не исключил, что россияне могут пойти и на такой шаг, однако вряд ли "выиграют" от этого .

Видео дня

"Вообще вся истерика, которая в последнее время на России, не только у Симоньян... если вы обратите внимание, то, что было 24-27 февраля 2022 года и то , каким образом они сейчас ведут свои так называемые ток-шоу – то есть огромная разница. Они в отчаянии, они не знают, что делать. И прав наш президент, когда говорит, что этот ядерный шантаж – это единственное, что у них остается", – сказал он.

При этом Данилов добавил, что вряд ли Китай позволит России "разбрасываться ядерными бомбами", потому что это тогда будет касаться не только РФ, а так же и других ядерных стран, у которых есть определенные обязательства.

Данилов также прокомментировал заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о так называемых новых "территориальных реалиях" для РФ.

"У них сейчас биологическая экспансия на Дальнем Востоке из Китая. Вы даже не представляете, их там уже миллионами считают. Так вот, он имел бы в виду, что новые территории будут для Китая, если они в дальнейшем будут заниматься нашими территориями и не будут обращать внимание на те вещи, которые происходят сегодня непосредственно у них в стране", - сказал он.

При этом секретарь СНБО обратил внимание, что последние две-три недели в России люди, работающие в комедийном пространстве РФ, начали очень жестко критиковать и Путина, и все процессы, которые у них происходят.

"Мы такого не наблюдали уже долгий промежуток времени. Последнее время это было, условно говоря, во времена Ельцина, а затем во времена раннего Путина. Потом у них был тотальный запрет. А сейчас они начали, скажем так, подавать свой голос. Это говорит о том, что рано или поздно, эта внутренняя ситуация напряжения, которая накапливается на территории Российской Федерации, лопнет. И фрагментация России, и процессы, которые будут направлены именно на распад России, они уже вскоре будут начинаться", - уверен Данилов.

Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью - что известно

Ранее Симоньян призвала осуществить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя спутники и оставить мир без средств связи. По ее словам, такой взрыв не приведет к ядерной зиме, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника. Симоньян формально не занимает государственных постов и по роду деятельности далека от принятия решений о ядерных ударах, но ее слова вызвали заметный резонанс.

Жители Сибири восприняли предложение Симоньян "как глубокое оскорбление" и потребовали извинений.

В Кремле "открестились" от Симоньян, заявив, что ее заявления не отражают официальную позицию властей.

Вас также могут заинтересовать новости: