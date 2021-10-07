Выяснилось, однако, что все не так однозначно.

В Нижнекамске (Республика Татарстан, Россия) на территории одной из школ разгуливал мальчик в противогазе, камуфляжной куртке, бронежилете и с предметом, похожим на автомат, в руках.

Фото ребенка появились в местных группах в социальных сетях.

"Вот такой персонаж разгуливал сегодня по территории школы № 22. Это мальчик лет 8-10. Был очень серьезный и гордый. Его друзья в восторге. А скоро этот мальчик вырастет", - написала очевидица.

На опубликованную информацию отреагировали исполком и полиция, сообщает KazanFirst. Утром 6 октября правоохранители приехали на место. Как выяснилось, мальчик не имеет отношения к школе №22 и был с макетом оружия. Ребенка и его родителей все-таки нашли и провели с ними профилактическую беседу.

Оказалось, что 10-летний герой публикации воспитывается в полной благополучной семье и с детства мечтает работать в спецназе.

"Никакого подражания казанскому или пермскому стрелкам у мальчика не было. Более того, ребенок на момент, когда его увидела автор поста, был без противогаза. Она попросила мальчика его надеть, чтобы сфотографировать. Честно говоря, непонятно поведение некоторых взрослых людей, которые из ничего пытаются раздуть скандал, фотографируя и выкладывая в сеть фото, вместо того, чтобы сделать замечание или помочь другому человеку в чрезвычайной ситуации. Ведь такое повышенное внимание к данной теме, наоборот, может привести к серьезным последствиям", - рассказал журналистам заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин.

Отмечается, что подростку предложили заниматься в одном из спортивных или дворовых клубов города.

Ранее, 20 сентября 2021 года в результате стрельбы на территории Пермского государственного университета погибли 6 человек и получили ранения еще 47.

Подозреваемым в совершении нападения оказался студент первого курса юридического факультета Тимур Бекмансуров 2003 года рождения. Его обезвредил младший лейтенант ДПС Константин Калинин. Стрелок был ранен и доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Автор: Катерина Комолова