По словам девушки, Тимур Бекмансуров ни во что не верил и высказывался, что разочаровался во всей сложившейся ситуации в мире.

В сеть попали выдержки из допросов отца и бывшей девушки 18-летнего Тимура Бекмансурова, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете.

Выдержки опубликовал Telegram-канал LifeShot.

Выдержки из допроса отца пермского стрелка

По словам отца стрелка, они с его матерью уже много лет в разводе, жили не вместе, но часто созванивались.

"Я не видел, чтобы Тимур переживал из-за моего развода с женой. Воспринял все спокойно. Однако, что у него творилось в душе, мне неизвестно", – отметил он.

"Про личную жизнь Тимур никогда не рассказывал, о романтических отношениях мне ничего известно не было. Он никогда не употреблял алкоголь, наркотики, не курил, так как после операции, перенесенной при рождении, ему нельзя было, – заявил отец Бекмансурова. – Каких-либо странностей в его поведении я никогда не замечал, никаких странных мыслей или планов не высказывал. С кем Тимур общался, мне неизвестно".

По его словам, в их семье ни у кого не было проблем с психикой, никто не состоял на учете у психиатра.

Выдержки из допроса бывшей девушки пермского стрелка

Бывшая девушка Бекмансурова рассказала, что в школе он был "приветливым и общительным мальчиком", "посещал театральный кружок".

Читайте такжеБойня в Пермском университете: отец стрелка был наемником на Донбассе и в ЧечнеПо ее словам, после первого расставания в школе они возобновили отношения в 2020 году и встречались около года.

"Наши отношения были хорошими, мы ходили на свидания. Тимур не жадный, воспитанный, в общественных местах вел себя адекватно. Обнимал меня, целовал, поддерживал. Кроме меня Тимур с девушками не встречался и сексуальные отношения никогда не поддерживал. Мы с ним в половую связь не вступали. Бекмансурову это было неинтересно, и на такие темы мы даже не разговаривали", – отметила она.

"Ко мне относился с уважением, никогда не повышал голос, не применял физическую силу. Мы редко ссорились. Инициатором отношений были оба. Виделись редко из-за учёбы, в основном в выходные дни. Общались через соцсети или по телефону. Самооценка у него была на низком уровне, он никогда не превозносил себя. На критику в свой адрес реагировал адекватно, не психовал. Периодами была смена настроения, он становился грустным, у него появлялась апатия", – добавила девушка.

В мае 2021 года, по ее словам, они прекратили общение: "Мне было с ним скучно, меня тяготило. Он сам предложил расстаться, сказав, что ему неинтересно".

Называл расстрелы людей "прикольными"

Девушка также рассказала, что Бекмансуров говорил с ней о расстреле людей и высказывался об этом положительно, считая, что это "прикольно":

"Даже после событий в г. Казань, где бывший ученик школы вооружился и напал на детей, Тимур не осуждал его действия. А лишь высказался, что тот не ответил за свои слова в части количества людей, которых хотел убить, и не сделал этого…".

"Пару раз Бекмансуров присылал мне видео, как стреляют из оружия по людям, в группы людей, как отрезают головы. Мне это было неприятно, и я ему это высказывала, но Тимур говорил, что это нормально".

"Вообще, о человечестве он отзывался отрицательно, поясняя, что люди "прогнили", осуждая однополые отношения, людей с тёмным цветом кожи – мигрантов. Высказывался, что разочаровался во всей сложившейся ситуации в мире. Бекмансуров в Бога не верил и вообще ни в кого не верил".

Девушка отметила, что в марте 2021 года, когда он проходил комиссию для получения оружия, у него были проблемы с психиатром. Но на платном приеме он получил справку, а потом и разрешение на оружие.

"Что побудило Бекмансурова на такие действия, мне неизвестно. Почему он так поступил и что было в его голове, я сказать не могу. Он не был злым человеком, он, наоборот, постоянно отшучивался, агрессию открыто не проявлял", – отметила девушка.

Слышал "звон" и больше всего заботился о коте

По словам бывшей девушки Бекмансурова, он жаловался, что у него болит голова, особенно по утрам:

Читайте также"Гнев переполняет меня": в сети показали фото стрелка, устроившего кровавую бойню в Перми (видео)"Говорил, что слышит "звон". В больницу не обращался. Говорил, что употреблял вещества, содержащие никотин, которые помогают устранить боли. Употреблял снюс. Сигареты он не курил, алкоголь не употреблял. Максимум мог выпить баночку пива".

Также он ей рассказывал, что хотел бы служить по контракту, но не может из-за проблем со здоровьем:

"Ставили диагноз: бронхиальная астма и плоскостопие. Рассказывал, что родился слабым ребёнком с патологией. На теле у него, на спине и животе, имелись шрамы, которые появились после устранения патологий. Тимур стеснялся своих шрамов".

Отношения с матерью, по словам девушки, у Бекмансурова были напряженные, близко он с ней не общался, а вот об отце наоборот – отзывался положительно:

"Отзывался о матери так, что она много от него требует. Ни разу я не видела, чтобы он проявлял ласку к маме. Больше всего Бекмансуров заботился о своем коте. Вообще, он любил животных. Отец Тимура жил за пределами города. Родители развелись, когда ему было 5–6 лет, отец исправно платил алименты. О нем Тимур отзывался положительно, говорил, что проходил службу по контракту и ранее служил в правоохранительных органах".

Стрельба в Пермском университете: что известно

Утром 20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба.

В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронтаж, 100 патронов и сумку с документами.

Стрелок длительное время планировал нападение, копил деньги на ружье и тщательно готовился.

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Автор: Катерина Шварц