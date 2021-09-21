Он не приходил в сознание.

18-летнему Тимуру Бекмансурову, который 20 сентября открыл стрельбу по студентам в Пермском государственном университете, ампутировали левую ногу.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

"Бекмансурову ампутировали левую ногу. Предварительно, по колено. В сознание он не приходил. Состояние крайне тяжёлое", - говорится в сообщении.

Пермское издание 59.RU сообщает, что нападавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Читайте также"Я хочу убивать": 10-летняя москвичка ушла от родителей, оставив жуткое письмо (фото)Ранее стало известно, что отец Тимура Бекмансурова был наемником на Донбассе и в Чечне. По словам соседа, на его оружии и учился стрелять Тимур.

Стрельба в Пермском университете

20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронаж, 100 патронов и сумку с документами.

Выяснилось, что стрелок длительное время планировал нападение и копил деньги на ружье.

Автор: Людмила Жерновская