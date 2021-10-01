Таким образом они решили проверить, как в учебных учреждениях после нападений в Казани и Перми обстоят дела с безопасностью.

В башкирском городе Ишимбай двое россиян, вооружившись охолощенным автоматом Калашникова, устроили рейд по школам.

Об этом в пятницу, 1 октября, пишет Telegram-канал "Новости. Уфа Башкортостан".

Таким образом мужчины, назвавшие себя Айдар и Руслан, решили проверить, как в учебных учреждениях после нападений в Казани и Перми обстоят дела с безопасностью. Они пообещали посетить все городские институты, школы и колледжы.

Россияне также записали видеообращение к силовикам, в котором показали макет боевого АК 47. Охолощенный автомат они положили в картонную коробку и перевязали красным бантом.

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Стрельба в Пермском университете

20 сентября в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 29 – пострадали.

Преступника, 18-летнего Тимура Бекмансурова обезвредил младший лейтенант Калинин. При задержании он стрелял в него восемь раз.

При себе у нападавшего нашли ружье Huglu Atrox Pump, патронаж, 100 патронов и сумку с документами.

Выяснилось, что стрелок длительное время планировал нападение и копил деньги на ружье.

Автор: Денис Прядко