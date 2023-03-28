Отмечается, что предприятие, производившее крупные запчасти, находился в Краматорске.

Российский сверхмощный атомный ледокол "Россия" не смогут сдать вовремя. Армия РФ разбомбила завод в Украине, который был главным поставщиком крупных деталей.

По информации российского издания "Коммерсантъ", изначально ледокол должны были сдать в декабре 2027 года, но теперь все сроки сорваны. О необходимости переноса сдачи корабля сообщили президенту России Владимиру Путину.

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Предполагалось, что крупные корпусные детали, а именно кронштейны гребных валов, ледовый зуб, кронштейны пера руля, изготовлял завод "Энергомашспецсталь", который находится в Краматорске Донецкой области. Предприятие разбомбила российская армия. Так, в Минобороны РФ сообщили в мае 2022 года, что завод "Энергомашспецсталь" уничтожен.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода", - заявил спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Ожидалось, что проект обойдется в 127,5 миллиарда рублей, а теперь сумма может вырасти на 40–60%. К середине марта объем плановых работ выполнено лишь 5% вместо запланированных 15%.

Обстрелы Краматорска - что известно

Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины. Армия РФ стирала с лица земли украинские города ракетами и артиллерией. Краматорск не стал исключением. Этот город неоднократно попадал под удары россиян.

Так, 14 марта 2023 года оккупанты ударили ракетой по Краматорску. В результате чего от полученных травм в больнице умер один человек и еще девять получили ранения.

18 марта россияне обстреляли город кассетными боеприпасами - попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. В результате атаки погибли два человека, а еще 10 получили ранения.

20 марта захватчики снова ударили ракетами по Краматорску, из-за чего пострадали девять многоэтажек.

В ночь на 25 марта Краматорск снова попал под удар России. Ракеты попали по центру города и промышленной зоне. Всего повреждены восемь многоэтажек, офисное помещение, гостиница, школа, два торговых центра, кафе и два магазина.

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